Notarkammer-Präsident Bormann „Zu den Spitzenverdienern gehören wir ganz sicher nicht“

Welche gesellschaftliche Rolle hat der Notar?

Der Notar hat in der Gesellschaft eine stabilisierende und befriedende Funktion, weil er mit seinen Urkunden Rechts- und Beweissicherheit schafft und damit ganz wesentlich zur Streitvermeidung beiträgt. Zudem sorgt er durch die unparteiische Beratung dafür, dass unerfahrene Beteiligte nicht benachteiligt werden, und betreibt damit aktiven Verbraucherschutz.



Themawechsel: Warum haben Notare bei der Geldwäsche in der Vergangenheit so selten Alarm geschlagen?

Notare unterliegen einer strengen Verschwiegenheitspflicht. Das ist auch wichtig, damit unsere Mandanten keine Sorgen haben müssen, uns sensible Informationen zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund sieht das Gesetz derzeit noch vor, dass wir eine Meldung nur dann abgeben dürfen, wenn wir vom Vorliegen eines Geldwäschefalls positive Kenntnis haben. Das ist so gut wie nie der Fall. Ein bloßer Verdacht reicht nicht aus.