Notarkammer-Präsident Bormann: „Zu den Spitzenverdienern gehören wir ganz sicher nicht“

Fast eine halbe Million im Jahr verdient ein deutscher Notar im Schnitt. Das entspricht dem 32-fachen Gehalt eines freiberuflichen Kinderpflegers. Die überraschenden Zahlen sorgen für Ärger: Die Linkspartei will die Gebührenordnung überprüfen lassen. Der Vorwurf: Notare profitieren vom Immobilienboom – mit Unterstützung des Staates. Höchste Zeit für ein Interview mit Jens Bormann, dem Präsidenten der Bundesnotarkammer. Der 48-Jährige hat Jura in Konstanz und Genf studiert, einen Masterabschluss in Harvard gemacht. Seit 2011 führt er zusammen mit einem Partner ein Notariat mit 22 Mitarbeitern in Ratingen bei Düsseldorf.