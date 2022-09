Notreserve Expertin: Energieversorgung auch ohne Atomkraft gesichert

Dazu gibt es verschiedene Angaben. Der Technische Überwachungsverein (TÜV) Süd geht etwa für den bayerischen Standort Isar 2 von 2,2 Terawattstunden (TWh) Strom in 80 Tagen Streckbetrieb aus, wie es in seiner Bewertung vom April im Auftrag der bayerischen Landesregierung heißt.

Dagegen kommt der Prüfbericht der Grün-geführten Bundesministerien für Umwelt und Wirtschaft/Klima vom März zum Ergebnis, der Streckbetrieb bringe keine zusätzlichen Mengen. Bis Jahresende würden die drei AKW weniger Energie erzeugen als ursprünglich geplant, „um über den 31.12.2022 hinaus im ersten Quartal 2023 noch Strom produzieren zu können“.

Diese Aussage wiederum bezeichnet der Verband Kerntechnik Deutschland (KernD) als „nicht korrekt“. „Streckbetrieb bedeutet Ausnutzung von Brennstoff über das geplante Zyklusende hinaus und damit die Produktion zusätzlicher Strommengen“, so die Stellungnahme. Auch Neckarwestheim-2-Betreiber EnBW stellt klar: Die Anlagenleistung werde vor Beginn eines Streckbetriebs nicht abgesenkt.

Auch dem Kernphysiker und Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital zufolge ist der im Streckbetrieb produzierte Strom tatsächlich eine zusätzliche Menge. Doch Erfahrungen unter anderem mit dem stillgelegten AKW Gundremmingen in Bayern hätten gezeigt, dass der damit produzierte Strom nicht besonders ins Gewicht falle.

Der letzte Gundremmingen-Block C wurde am 31. Dezember 2021 vom Netz genommen. 76 Tage zuvor war der Meiler in den Streckbetrieb gegangen. Nach Smitals Auswertung sind währenddessen 2 TWh Strom erzeugt worden. Der Reaktor habe bei der Abschaltung noch etwas mehr als 70 Prozent der Maximalleistung gehabt. Ein Weiterbetrieb hätte also noch schätzungsweise etwa 0,5 TWh Strom liefern können.

Nimmt man diese 2,5 TWh zusätzlichen Strom und spekuliert, jeder der drei heutigen Meiler könnte eine ebensolche Strommenge liefern, so wären mit diesen 7,5 TWh gerade 1,4 Prozent der Gesamtstromproduktion des Jahres 2021 (518 TWh) abgedeckt. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 65,2 TWh aus Erdgas ins Netz eingespeist.