Novavax-Impfstoff Art, Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Lagerung des Corona-Impfstoffs im Überblick

Doch auch andere Corona-Impfstoffe stehen in den Startlöchern. So wie der von Novavax: Der US-Hersteller hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Ein Expertenteam prüft die Daten des Herstellers und wägt Risiken gegen Nutzen ab. Der Impfstoff könnte kurz vor der Zulassung in der Europäischen Union stehen.