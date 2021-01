November- und Dezemberhilfen „Es ist geradezu grotesk“: Führende Ökonomen fordern Korrekturen der Coronahilfen

Unterstützung für eine Ausweitung dieses Instruments, das schnell für Liquidität in notleidenden Unternehmen sorgen kann, kommt auch vom Würzburger Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger, selbst ehemaliges Mitglied der Wirtschaftsweisen und Berater des Bundesfinanzministeriums. „Wenn sich der Staat in guten Jahren uneingeschränkt an Gewinnen beteiligt, sollte er sich in einer Krise auch großzügig an den Verlusten beteiligen. Der Verlustrücktrag sollte deshalb unbedingt auf zwei Jahre ausgeweitet werden – das hilft schnell und unbürokratisch“, sagte Bofinger der WirtschaftsWoche.



