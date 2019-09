Nowcast-Modell: Wirtschaftsministerium will zusätzliches Konjunkturbarometer veröffentlichen

Das Bundeswirtschaftsministerium will künftig in kürzeren Abständen Konjunktureinschätzungen publizieren. Der Öffentlichkeit sollten bislang nur intern verwendete Informationen stärker zur Verfügung gestellt werden, sagte der Chefökonom des Ministeriums, Philipp Steinberg, in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview. Das sogenannte Nowcast-Modell des Hauses werte in Echtzeit Hunderte Konjunkturdaten aus, aber keine politischen Faktoren wie den Brexit oder den Handelsstreit.