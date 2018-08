NRW-Gesundheitsministerium: Gesetz für mehr Pflegekräfte könnte Altenpflege belasten

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch einen milliardenschweren Gesetzentwurf von Laumanns Parteifreund und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verabschiedet, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Damit sollen allein in der Altenpflege 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Allerdings wird die Arbeit in dieser Branche auch weiterhin schlechter bezahlt als Einsätze in der Krankenpflege.