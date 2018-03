NSA-Skandal: Friedrichs Wahlkampf-Show in Washington

Was wird also dabei rumkommen, wenn Friedrich in Washington mit seinen Gesprächspartnern, Justizminister Eric Holder und der für Terrorabwehr zuständigen Sicherheitsberaterin von Präsident Obama, Lisa Monaco, zusammentrifft? Man kann sich den Verlauf des Gesprächs mit ein klein wenig Fantasie vielleicht so vorstellen: "Ihr wisst, dass ich und Angela längst wissen, was ihr getan habt. Ihr wisst, dass wir wissen, dass ihr daran nichts ändern werdet. Ihr wisst, dass wir wissen, dass unsere Geheimdienste davon profitieren. Ihr wisst, dass wir wissen, dass ihr in wirklich ernsten Angelegenheiten nur den vier angelsächsischen Staaten vertraut. Ihr wisst, dass wir wissen, dass eure Vorrechte aus der Besatzungszeit weiter gelten. Wir alle wissen, dass wir das alles lieber nicht laut sagen." - "Ok, dann lasst uns jetzt die vorbereitete Presserklärung verlesen und weiterarbeiten."