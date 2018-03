NSA-Untersuchungsausschuss: Die geheimen Geschäfte des Verfassungsschutzes

Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) soll massiv Daten an US-Geheimdienste gegeben haben. So hieß es bereits 2014 in Medien, die Zahl der Datensätze, die der Inlandsgeheimdienst an US-Dienste übermittelt habe, habe sich binnen vier Jahren fast verfünffacht. Von tausenden Datensätzen jährlich war die Rede. Vor dem Ausschuss ging es auch schon um die NSA-Software XKeyscore zur Erfassung und Analyse großer Datenmengen. Neben dem BND setzt auch der BfV XKeyscore ein.