Oberbürgermeisterwahl Palmer sammelt 100.000 Euro Spenden ein: Kandidiert er erneut in Tübingen?

Auf der Suche nach Unterstützung für seinen möglichen Wahlkampf als parteiloser Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen hat Boris Palmer in dieser Woche 100.000 Euro gesammelt. Am Samstag knackte der grüne OB nach Angaben der Homepage borispalmer.de die bedeutende Marke beim Spendeneingang. Ob er nun auch antreten wolle, dazu wolle er sich noch nicht äußern, sagte Palmer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei aber überglücklich über den Spendeneingang.