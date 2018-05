Im Osten Deutschlands leben höher gebildete Ausländer

Der Anteil der Menschen, die im Ausland geboren sind, sei in den Ostländern deutlich geringer. So waren dies laut OECD in Baden-Württemberg zuletzt 19,1 und in Bayern 15,7 Prozent - in Thüringen hingegen nur 5,9 und in Sachsen 6,3 Prozent. In Niedersachsen stammen 14 Prozent der Menschen aus dem Ausland, in Sachsen-Anhalt nur 6,4 Prozent.