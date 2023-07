Die Industriestaaten-Organisation OECD sieht in einer Reform des umstrittenen Ehegattensplittings ein geeignetes Rezept gegen den Fachkräftemangel. „Im internationalen Vergleich sind in Deutschland die Anreize für Zweitverdiener, mehr zu arbeiten, auch aufgrund des Ehegattensplittings gering“, sagte die Leiterin des OECD Berlin Centre, Nicola Brandt, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.