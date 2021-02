Öffentliche Verwaltung Behörden müssen sich für künftige Krisen rüsten

In den ersten Monaten von Corona war die Berichterstattung der Medien geprägt von vielen Informationen und noch mehr Fragen. Was ist das Virus, wie gefährlich ist es, wie wird es übertragen, wie kann man sich schützen? Was ist ein Lockdown, was darf man noch, was nicht, was wird aus dem Sommerurlaub? In den vergangenen Wochen hat sich der Tenor geändert. Jetzt wird gefragt: Was läuft schief, warum kommt Deutschland nicht mit dem Impfen voran, wer trägt Verantwortung? Es entsteht der Eindruck, die Sache läuft nicht gut. Und die Folgewirkungen sind noch gar nicht abzuschätzen.