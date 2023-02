Öffentlicher Dienst Beamtenbund droht mit Ausweitung von Warnstreiks

19. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt ist für den 22. und 23. Februar geplant. Bild: Bild: dpa

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. „Wenn die Arbeitgeber weiter mauern, müssen die Warnstreiks zwangsläufig ausgeweitet werden”, sagte Silberbach der „Bild am Sonntag”. Er betonte, an der angespannten Finanzlage der Kommunen seien die Politiker im Bund und vor allem in den Ländern schuld, nicht die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.