Öffentlicher Dienst Bei den Tarifverhandlungen tun sich tiefe Gräben auf

Mit auseinanderklaffenden Positionen sind Arbeitgeber und Gewerkschaften in eine neue Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst gestartet. Verdi-Chef Frank Werneke sagte am Donnerstag vor Beginn der Gespräche in Potsdam: „Die Vorstellungen liegen auseinander, und wir müssen sehen, ob wir in den nächsten Tagen zu Verständigungen kommen, unser Ziel ist das.“