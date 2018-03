Öffentlicher Dienst: Bsirske droht mit verschärften Streiks

BerlinNach den heftigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie droht nun auch in der Tarifrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen eine härtere Gangart. Noch vor Ostern werde es eine Ausweitung der Warnstreiks geben, kündigte Verdi-chef Frank Bsirske nach dem Ende der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam an: „Wir liegen in den zentralen Punkten fundamental auseinander, sowohl bei der Höhe als auch bei der Struktur der Forderungen.“