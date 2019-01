Öffentlicher Dienst der Länder Einigkeit bei Tarifverhandlungen noch in weiter Ferne

„Wir sind sehr mobilisierungsfähig an den Uniklinika“, sagte der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, am Montag zum Start der Tarifrunde in Berlin. „Wir haben im Sozial- und Erziehungsdienst hier in Berlin beispielsweise eine große Beschäftigtengruppe, die deutlich hinter der Entwicklung im kommunalen Bereich im Bundesgebiet hinterherhinkt.“ Und auch die Lehrkräfte könnten sich gut für ihre Interessen einsetzen. Angestrebt werde aber ein Ergebnis am Verhandlungstisch.