Öffentlicher Dienst „Stadtstaaten-Streiktag”: Nächste Kundgebungen stehen bevor

17. November 2023 | Quelle: dpa

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erst kürzlich zum Warnstreik aufgerufen. Bild: Bild: dpa

Im Rahmen der laufenden Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Bremen, Hamburg und Berlin zu einem „Stadtstaaten-Streiktag” auf. Tausende Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Länder werden am Mittwoch zu Kundgebungen in Berlin und Hamburg erwartet, wie die Gewerkschaft mitteilte. Bremer Beschäftigte würden sich den Kundgebungen in Hamburg anschließen.