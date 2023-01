Öffentlicher Dienst Tarifstreit: Beamtenbund droht mit „Lockdown”

30. Januar 2023 | Quelle: dpa

Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen aus verschiedenen Bundesländern demonstrieren 2022 in Potsdam für höhere Löhne. Bild: Bild: dpa

Beamtenbundchef Ulrich Silberbach droht im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen mit einem „Lockdown” durch flächendeckende Streiks. „Ein solcher harter Arbeitskampf droht, wenn die Arbeitgeber nach drei Verhandlungsrunden kein Angebot vorlegen. Dann reichen Nadelstiche, also Warnstreiks, nicht mehr aus”, sagte Silberbach der „Augsburger Allgemeinen”. „Dann droht ein Arbeitskampf, also ein Lockdown für den öffentlichen Dienst. Dann bleiben Straßenbahnen stehen, Kitas zu, und der Müll bleibt liegen. Dann wird es ungemütlich in diesem Land.”