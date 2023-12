Bereits am Donnerstag hatte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) Verhandlungen bis ins Wochenende prophezeit: „Unser Ziel ist, dass wir an diesen Tagen auch bis ins Wochenende hinein zu einer Verständigung kommen können”, sagte der Verhandlungsführer der Länder vor Beginn der Gespräche in Potsdam. Dazu solle ein Angebot der Länder dienen. „Wir sind kompromissbereit und haben einen Willen zum Abschluss.”