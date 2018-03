Öffentlicher Dienst: Wer von den Tarifverhandlungen am meisten profitieren könnte

Tatsächlich haben die Gewerkschaften schon in vergangenen Tarifrunden durch Mindest- oder Sockelbeiträge vor allem untere Entgeltgruppen bedient. So verdiene ein Müllwerker in der Entgeltgruppe 3 heute in der Endstufe 2.629 Euro im Monat – 31,8 Prozent mehr als vor 2007, argumentiert die VKA. Das Entgelt einer erfahrenen Verwaltungsjuristin sei in der gleichen Zeit dagegen nur um gut 29 Prozent auf heute 5.524 Euro gestiegen.