Öffentlicher Haushalt Bund und Länder profitieren von höheren Steuereinnahmen

WiesbadenHöhere Steuereinnahmen haben dem Bund, den Ländern und den Kommunen im ersten Halbjahr dieses Jahres ein deutliches Plus in den Kassen beschert. Der öffentliche Gesamthaushalt wies in den ersten sechs Monaten einen Überschuss von 26,8 Milliarden Euro aus. Das ist mehr als viermal so viel wie im ersten Halbjahr des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Im Vergleichszeitraum hatte der kassenmäßige Finanzierungsüberschuss 6,3 Milliarden Euro betragen.