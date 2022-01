Öffentlicher Haushalt Das Einnahmen-Wunder in der Corona-Delle

Das schlägt sich auch in den generellen Zahlen nieder. Erwirtschaftete der Bund in den ersten drei Quartalen 2019 noch ein Plus von knapp vier Milliarden Euro, so musste er im Folgejahr knapp 94 Milliarden Euro ins Minus gehen. In den ersten drei Quartalen 2021 war es schon ein Minus von 122 Milliarden Euro. Beim Gesamthaushalt – also inklusive Länder, Gemeinden und Sozialversicherung – liegt das Minus gar bei 157 Milliarden (2020) beziehungsweise 160 Milliarden Euro (2021).