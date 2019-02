Ökonom Felbermayr „Deutschlands Standortqualität hat sich verschlechtert“

Herr Felbermayr, die Wachstumsrate in Deutschland geht zurück, die Krisensignale häufen sich. Wie gut ist Deutschland aufgestellt, wenn die nächste Krise kommt?

Es gibt einen Bereich, wo wir ordentlich Spielraum haben, das ist die Fiskalpolitik. Der Staatshaushalt ist so gesund, das konjunkturstabilisierende Ausgabenprogramme bei einer Rezession einigermaßen problemlos – und anders als in vielen anderen Staaten – möglich wären. Ansonsten aber ist Deutschland strukturell in einer deutlich schlechteren Ausgangslage als im Krisenjahr 2008. Die Standortqualität hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert.