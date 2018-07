Ökonom Goldschmidt „Wir sollten aus Ludwig Erhard keine Karikatur machen“

Was kann man denn heute noch von ihm und seinem Werk lernen?

„Wohlstand für alle“ ist keine abgegriffene Formel, ganz im Gegenteil. Dass Wohlstand immer mehr sein sollte als reine materielle Versorgung, das war Erhard wichtig. Ein gutes Leben, sozial eingebettet und ökologisch nachhaltig, das ist entscheidend. Und: Den Imperativ, möglichst alle daran teilhaben zu lassen, kann man in der Gegenwart nicht genug betonen. Denken Sie nur an die Bildungspolitik, das unerreichte Ideal der Chancengerechtigkeit, an vererbte oder erkaufte Privilegien und an die Frage, wie wir Armut ganz konkret bekämpfen können. Der Mensch als Maß, die Wirtschaft als Mittel – diesen Erhard‘schen Leitgedanken halte ich für überaus zeitgemäß.