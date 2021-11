Ökonom John Cochrane Angebotsverknappung und Inflation sind ein massiver Weckruf

Ein Grund für das geringe Arbeitsangebot sind die üppigen staatlichen Transferleistungen, die die Regierung in der Pandemie verteilt hat. Das zusätzliche Geld hat die Arbeitsbereitschaft der Menschen sinken lassen. So wie Lotteriegewinner dazu neigen, ihre Stelle aufzugeben. Im vergangenen Sommer zeigte sich, dass Arbeitslose, die dank staatlicher Transfers mehr Geld im Portemonnaie haben als wenn sie arbeiteten, nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückkehren.