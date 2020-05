Ökonomin Riphahn „Für ein Konjunkturpaket ist es zu früh“

Noch bestehen Hoffnungen, dass viele Garantien gar nicht gezogen werden und Hilfskredite zurückgezahlt werden. Ist das zu optimistisch?

In manchen Branchen ganz sicher, leider. Etwa im Tourismus oder der Gastronomie. Da wird der Staat wohl Kredite noch in Zuschüsse umwandeln müssen, die nicht zurückgezahlt werden.



Kann sich die Bundesregierung einen zweiten Shutdown finanziell überhaupt leisten?

Das kommt darauf an, wie sehr das Budget im Zuge des ersten Shutdowns strapaziert wird. Aber ich bin Optimistin: Ja, das könnte er.



Sollte Deutschland in der EU mehr finanzielle Solidarität zeigen?

Kommt darauf an, wie man Solidarität definiert. Coronabonds sind nicht das Mittel der Wahl, aber wenn es um neue gemeinschaftliche EU-Projekte, etwa im Bereich der Gesundheitsvorsorge, geht, sollte Deutschland mehr Geld zu geben bereit sein.