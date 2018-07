Ökonomische Bildung „Wir brauchen ein Schulfach Wirtschaft“

Halten Sie es für sinnvoll, Schulbücher durch externe Materialien zu ergänzen, etwa von Unternehmen?

Die Debatte um die Qualität von kostenlosem Material, das etwa Stiftungen oder Betriebe den Schulen zur Verfügung stellen, muss man differenziert betrachten. Fakt ist: Es gilt in den allgemeinbildenden Schulen ein Sponsoringverbot. Reine PR-Aktionen sind gar nicht zulässig. Manche Kritiker lehnen aber jedwedes externe Lehrmaterial ab. Das finde ich zu einseitig gedacht. Auf einer Podiumsdiskussion hat mir jüngst ein Teilnehmer gesagt, wenn man Banker an Schulen lasse, um Finanzkrisen zu erklären, dann sei das so, also würde man Drogendealer holen, um Präventionspolitik zu betreiben. Das ist Unfug. Ganz ehrlich: Ich kann mir keinen vernünftigen Wirtschaftsunterricht vorstellen, der nicht auch in Kooperation mit Wirtschaft stattfindet. Was soll das denn für eine trockene und praxisferne Variante werden? Im Endeffekt kommt es darauf an, dass fachlich und fachdidaktisch fundiert ausgebildete Lehrkräfte die Materialien und Praxispartner auswählen und die Erfahrungen der Schüler in übergeordnete Zusammenhänge einordnen. Solche Lehrer wird es wiederum nur dann geben, wenn es für die ökonomische Bildung ein Schulfach gibt.