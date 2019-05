Ernsthaft: In China und in Indien, wo insgesamt rund fünfunddreißigmal so viele Menschen leben wie in Deutschland, wird man die Leute nicht davon abhalten, dass sie sich aus der Armut befreien wollen und einen Lebensstandard anstreben, der unserem nahekommt. Diesen Aufholprozess, der die weltwirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, werden auch die Proteste nicht aufhalten. Und bald werden die meisten Staaten in Afrika in dieselbe Richtung gehen, hoffentlich! Das wird zu einem anhaltend hohen Wachstum in der Weltwirtschaft führen, und das wird mit Windrädern, Fahrrädern und ökologischem Anbau allein nicht zu schaffen sein.