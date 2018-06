Daran knüpft Gersbach, der bis 2006 an der Universität Heidelberg lehrte, nun an. In einer noch unveröffentlichten Studie, die er mit Maik Schneider von der University of Bath erstellt hat, regt der Ökonom zum Beispiel verbindliche Coalition Preclusion Contracts (CPS) an. Durch diese „Verträge“ mit dem Wähler binden sich Parteien, keine Koalition mit einer bestimmten anderen Partei einzugehen – und vermitteln dem Wähler ihr „Marktangebot“ so klarer. Gersbach schickt seiner Studie ein Zitat der ehemaligen hessischen SPD-Chefin Andrea Ypsilanti voraus: „Es gibt keine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit den Linken“, so Ypsilanti vor der Landtagswahl 2008 – bevor sie sie dann doch anstrebte.