Ölkonzern Rosneft: Schröder verlässt Posten als Aufsichtsratschef

Für Wirbel sorgte Schröder unter anderem, als er mitten in der Eskalation vor dem russischen Angriff auf das Nachbarland Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als „Säbelrasseln“ kritisierte. Am Donnerstag hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, Schröder die Altkanzler-Privilegien weitgehend zu streichen. Der Politiker will das juristisch prüfen lassen.