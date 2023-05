Ölmarkt „Der Ölpreis könnte bis Jahresende um fast 20 Prozent steigen“

Täuscht der Eindruck, dass die Opec, der manche in der Vergangenheit den Zerfall vorhersagten, zuletzt an Stärke gewonnen hat?

Das täuscht nicht. Die Opec und das Opec plus-Bündnis mit Russland und anderen Staaten sind derzeit überraschend stabil. Das liegt auch daran, dass Länder, die früher gern aus der Reihe tanzten, Kürzungsbeschlüsse des Kartells nicht mehr wie früher durch heimliche Überproduktion unterlaufen können. Nigeria und Angola schaffen es beispielsweise wegen technischer Probleme und unzureichender Investitionen in die Förderinfrastruktur noch nicht mal mehr, ihre vereinbarten Quoten zu erfüllen. Zugleich setzen wichtige Player wie Saudi-Arabien, Kuwait, der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate die beschlossenen Förderkürzungen diszipliniert um. Man kann sagen: Der einzige unsichere Kantonist in der Opec plus ist derzeit Russland.