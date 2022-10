Ölpreis Opec-Affront: Für die Bundesregierung gibt es nur eine angemessene Reaktion

Hoffnungsvoll waren sie der Reihe nach als Bittsteller zu Kronprinz Mohammed bin Salman gereist: Emmanuel Macron war schon im Dezember da, Boris Johnson im März, Joe Biden folgte im Juli und vor zwei Wochen reiste Olaf Scholz (SPD) an. Der Kanzler brachte nicht nur ein freundliches Lächeln mit, sondern genehmigte auch kurz zuvor die Ausfuhr von Ausrüstung für saudische Kampfjets, trotz des Rüstungsexportverbots. Saudi-Arabien ist am Jemen-Krieg beteiligt, dazu wird die Führung in Riad für den Mord an dem saudischen Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht, was sie selbst zurückweist.



Der Kronprinz nimmt die neue Freundlichkeitsoffensive mit den entsprechenden Deals zwar gerne mit – aber nach der Opec+-Entscheidung wird deutlich, dass die Beziehung zu Russland darunter nicht zu leiden haben wird.