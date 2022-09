ÖPNV-Debatte Die nächste Stufe im Streit um das neue 9-Euro-Ticket

Egal aber, welcher Preis am Ende steht, eine zeitnahe Einführung setze voraus, dass der Bund die „Forderung der Länder nach einer soliden Grundfinanzierung – also einer deutlichen Erhöhung der Regionalisierungsmittel – erfüllt“, sagte Baden Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Sein Amtskollege aus Nordrhein Westfalen, Oliver Krischer (ebenfalls Grüne), erklärte: „Bedauerlich ist, dass ein Teil der Koalition in Berlin offenbar nicht den Mut hatte, die Finanzierung einer Nachfolgeregelung durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen, wie dem Dienstwagenprivileg, zu finanzieren, sondern die Kosten zur Hälfte den Ländern und Kommunen zuschiebt.“