Özdemir und Buschmann für Änderung „Containern” von Lebensmitteln soll straffrei werden – unter bestimmten Bedingungen

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Klimaaktivisten der Letzten Generation verteilen in Potsdam weggeworfene Lebensmittel, die sie aus Containern gerettet haben. Bild: Bild: dpa

Pro Kopf und Jahr fallen in Deutschland im Schnitt 78 Kilogramm Lebensmittelabfälle an. Unter gewissen Umständen soll das sich Bedienen an Abfallcontainern von Supermärkten nun nicht mehr bestraft werden.