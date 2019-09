Özdemir wird es nicht An der Grünen-Spitze für die Wirtschaft kein Platz

In der Grünen-Fraktion bleibt alles beim Alten. Das bedeutet Ruhe statt Chaos. Es bedeutet aber auch, dass die Partei mit der Sonnenblume an einer wichtigen Stelle blank bleibt. Für die Wirtschaftspolitik ist weder an der Parteispitze noch bei den Fraktionsvorsitzenden viel Sachverstand und Verständnis zu finden.