Özil-Debatte: Wolfgang Schäuble kritisiert den DFB

Özil trat am Sonntag aus der Nationalmannschaft zurück und prangerte Rassismus-Erfahrungen an. Er kritisierte, DFB-Funktionäre hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert. Der Spielmacher griff Grindel - einen früheren CDU-Bundestagsabgeordneten - direkt an. Dieser wehrt sich nun gegen die Rassismus-Vorwürfe.