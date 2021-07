Offshore-Windkraft Machen wir doch endlich mal richtig Wind!

Die Kosten für Windparks auf See sind so sehr gesunken, dass sie sich inzwischen marktwirtschaftlich rechnen. Weil sie im Vergleich zu den Anlagen an Land mehr als doppelt so viele Stunden im Jahr unter Volllast Strom produzieren, lohnt es sich besonders, hier durch Umwandlung der Energie grünen Wasserstoff zu produzieren. Den Stoff, den wir für die klimaneutrale Industrie so dringend und so reichlich brauchen. Dadurch entsteht eine riesige wirtschaftliche Chance, nicht nur, aber gerade auch für Küstenstädte wie Bremerhaven. Denn der optimale Standort ist natürlich dort, wo der Strom von der See ankommt.