Olaf Scholz auf dem SPD-Bundesparteitag: Das Hirn schlägt links

Immerhin, er macht einen Fehler nicht: auch an diesem besonderen Tag will er kein anderer sein als der, der er nun mal ist – er bleibt sachlich, weitgehend kontrolliert und emotional dosiert. „Nur wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern“, hat bekanntlich einmal Oskar Lafontaine gerufen, als er noch Sozialdemokrat war, und damit die Genossen zur Jubelstürmen hingerissen. Ein Sigmar Gabriel erzählte einst bewegend von seiner Mutter, einer alleinerziehenden Krankenschwester. Und Martin Schulz konnte an die von Nazis bedrohten Sozialdemokraten in einer Weise erinnern, dass einem ganzen Saal die Tränen in den Augen standen. Bei Scholz aber gilt: Nicht das Herz, sondern das Hirn schlägt links.



Dessen Rede beginnt auch erst einmal weit draußen in der Welt, beim Krieg in der Ukraine, um sich dann, Thema für Thema, Krise für Krise, immer weiter nach innen zu bewegen, bis er ganz zum Schluss, nach Israel und Energiekrise, nach Asyl, Sozialstaat und Etatstreit, bei der SPD und ihrem in 160 Jahren Parteigeschichte gereiften Selbstverständnis ankommt. Man weiß danach, warum dieser Mann Kanzler werden konnte, aber eben nie Vorsitzender der SPD. Man ahnt hinterher aber auch, warum der stets umwehende Verdacht, er sei gar kein „truly Sozialdemokrat“ (Scholz über Scholz) ihn tief getroffen haben muss.