Olaf Scholz auf diplomatischer Mission Der Krisen-Kriegs-Kanzler

Nach dem Besuch in Tirana ging es für Scholz noch am Montagabend zurück nach Berlin. Es folgte eine kurze Nachtruhe, nur um am Dienstagmorgen erst den jordanischen König im Kanzleramt zu empfangen und dann umgehend in den Nahen Osten aufzubrechen. Der Kanzler wird am Dienstag Israels Präsident Benjamin Netanjahu in Tel Aviv für einen Solidaritätsbesuch treffen und am Mittwoch den ägyptischen Präsidenten Al Sisi.