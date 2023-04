Olaf Scholz beim Nordseegipfel: Entsteht Olaf Scholz` Wirtschaftswunder in der Nordsee?

An großen Worten, gewaltigen Plänen und eben solcher Entschlossenheit mangelt es wenig später nicht im Hafen von Ostende. Scholz ist der Einladung des belgischen Ministerpräsidenten zum zweiten Nordseegipfel gefolgt, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck. Worum es geht? 300 Gigawatt Windstrom, produziert auf hoher See, bis spätestens 2050. Was das konkret bedeutet, das übersetzt nicht der Kanzler, sondern Habeck später am plakativsten: „Dreihundert Atomkraftwerke auf hoher See – das ist schon was.“