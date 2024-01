Olaf Scholz: Der Kanzler wendet sich

Zwischen den Jahren und auch danach noch hörte man in Berlin immer wieder, am Kanzler ginge all das nicht spurlos vorbei. Er denke viel nach, grüble und sinniere, versuche, ein Gefühl für die ermattete Gereiztheit im Land zu bekommen. Noch seine Abwesenheit beim Weltwirtschaftsforum in Davos Mitte Januar wurde von seinen Getreuen umgedeutet: Erstmal müsse man ja wohl das eigene Haus und den Haushalt in Ordnung bringen, bevor man wieder hinaus auf die Weltbühne trete. Olaf Scholz hatte die Demut entdeckt.