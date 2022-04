Olaf Scholz: Der Wackel-Kanzler

Es ist die bislang wichtigste Entscheidung der Bundesregierung, doch wenn der Bundestag an diesem Donnerstag über die Waffenlieferungen an die Ukraine abstimmt, bleibt der Stuhl des Bundeskanzlers auf der Regierungsbank leer. Olaf Scholz absolviert lieber einen Besuch in Japan, als sich im Parlament zu erklären. Dabei hätte man schon gerne vom Regierungschef selbst gehört, was ihn vom Zauderer zum Handelnden verwandelt hat, warum seine Argumente gegen eine offensive militärische Unterstützung der Regierung in Kiew plötzlich nicht mehr stimmen.