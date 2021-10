Olaf Scholz Die Angst des Bundesfinanzministers vor niedrigem Steuerzins

Es gibt Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die einem Bundesfinanzminister contre coeur gehen. Ein solches haben die Karlsruher Verfassungsrichter in diesem Sommer gefällt. Es geht um den Zinssatz von sechs Prozent, den der Fiskus seit Jahrzehnten bei Steuernachzahlungen (und -erstattungen) anwendet. Sechs Prozent sind in Zeiten von Niedrigst- und Negativzinsen völlig aus der Welt gefallen – das entschied auch das höchste Gericht. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz scheut vor der raschen Umsetzung des Urteils zurück, das Millionen Bürger und Unternehmen betrifft. Nun will das Finanzministerium offenbar das Urteil nur zögerlich und restriktiv umsetzen – weil es den Bund und die Länder am Ende mehrere Milliarden Euro an Staatseinnahmen kosten könnte.