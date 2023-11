Olaf Scholz Die Anti-Kanzlerpartei SPD

Zweifel an der Ernsthaftigkeit der SPD befallen einen allerdings spätestens bei der angedachten Krisenabgabe. Letztlich handelt es sich dabei um eine Art Lastenausgleich oder Ad-hoc-Vermögensteuer, der nur ein neues Label aufgeklebt wird. Wobei auch sie, Achtung, wieder bei den Einkommen einsetzen soll. Das trifft dann gerade üppige Vermögen nicht, dafür aber den Partner der Großkanzlei, Chefärztinnen – und sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Die also, die an anderer Stelle des SPD-Papiers dazu aufgerufen werden, in ihren Betrieben mehr zu investieren, bei der ökologischen Transformation voranzugehen und gute Löhne zu bezahlen. Ja, möchte man den Genossen zurufen, was denn nun?



Den Beschluss durchzieht von vorne bis hinten der Gedanke, dass es am Ende doch zuallererst der Staat sein soll, der denkt, lenkt und das Geld in die richtige Richtung führt. Wo bleibt die ebenso kritische wie konstruktive Bestandsaufnahme, ob Hunderte von Wumms-, Bazooka- und Zeitenwende-Milliarden bestmöglich – also im Sinne von mehr Wohlstand und mehr Gerechtigkeit – eingesetzt wurden und werden? Wo die ehrliche, womöglich schmerzhafte Debatte darüber, ob zehn Milliarden Euro nicht tatsächlich besser an deutschen Schulen statt für ein Chipwerk in Magdeburg investiert wären? Oder in ein nationales Abschreibungsprogramm, das seinen Namen verdient und der Wirtschaft in der Breite hilft?