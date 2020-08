Olaf Scholz Die fünf Hürden des SPD-Kanzlerkandidaten

Olaf Scholz ist ein Vertreter des No-Bullshit-Ansatzes: Gefühlsduselei, Emotionen, all das ist nicht sein Ding. Sein Scheitern im Rennen um den SPD-Vorsitz ist auch darauf zurückzuführen: Scholz beherrscht nur einen Teil der Klaviatur. In Hamburg konnte er mit dem Akkord Vernunft-Ordnung-Klarheit erfolgreich reüssieren. Doch so wenig man in Eckernförde, Hannover oder auf Norderney auf einen CSU-Kanzler wartet, so wenig Appeal hat ein mürrischer Krabbenkutterkapitän mit dem Hang zur Besserwisserei in Stuttgart, Ingolstadt oder Dresden.