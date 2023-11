Olaf Scholz: Die Implosion einer Kanzlerschaft

Als eine US-Reporterin ihn auf seine eher schwierige Kandidatur ansprach, antwortet er: Je näher die Wahlen kommen, desto mehr würden die Menschen nachdenken: Who should run the country? Und da gebe es nur einen. Nämlich ihn. Erst nach den Sommerferien, so legte auf dem Flug in die USA sein Team die Strategie dar, würden die Deutschen realisieren, dass Merkel tatsächlich weg ist, und nach Halt und einem bekannten Gesicht mit Erfahrung und Gewicht suchen. Merkel ohne Merkel also. Und: Merkel mit Plan, das war die Devise. Und sie ging auf.