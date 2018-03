Olaf Scholz: „Die SPD steht für solide Finanzen und gerechte Steuern“

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz verspricht im Falle eines erfolgreichen Mitgliedervotums eine verlässliche Finanzpolitik in der großen Koalition. „Die SPD steht für solide Finanzen und gerechte Steuern“, sagte Scholz der WirtschaftsWoche. Der Hamburger Bürgermeister wird als künftiger Bundesfinanzminister und Vizekanzler einer großen Koalition gehandelt. Neue finanzielle Spielräume, die durch wirtschaftliches Wachstum entstünden, würden vorrangig für Investitionen in Bildung und Wissenschaft genutzt, so Scholz weiter.