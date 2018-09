Olaf Scholz Die Unionsdebatte über die EU-Spitzenposten ist rein parteitaktisch

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wirft dem Koalitionspartner CDU in der Debatte über die Neubesetzung europäischer Spitzenposten eine rein parteitaktische Motivation vor. „Die Diskussion, ob es der CDU mehr nützt, den EU-Kommissionspräsidenten mit einem Kandidaten besetzen zu können, oder praktischer wäre, einen Deutschen an die Spitze der EZB zu setzen, ist eine parteipolitische Debatte“, sagte Scholz der „Welt am Sonntag“.