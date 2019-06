Olaf Scholz: Erlöse aus 5G-Auktion sollen nicht für Bundeshaushalt verwendet werden

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz will mit den Erlösen aus der Versteigerung der Mobilfunklizenzen der fünften Generation (5G) keine Haushaltslöcher schließen. Die Einnahmen seien mit gut 6,5 Milliarden Euro höher ausgefallen als erwartet, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in Berlin. „Das ist gut. Es geht los mit einem besseren Mobilfunkausbau in Deutschland.“